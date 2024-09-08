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«Локомотив» представил четвёртый комплект формы на сезон-2024/2025

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) представил четвёртый комплект формы на сезон-2024/2025.

"Четвёртый комплект сезона-2024/2025 — тёмно-синий с паттерном из железнодорожных рельсов, освещённых красно-зелёными бликами. Отражение истории клуба и нашей идентичности.

Этот цвет такой же глубокий, как и его историческое значение. Он неразрывно связан с нашим прародителем — командой КОР МКзЖД, а также второй победой в Кубке СССР.

Форму украшает уникальная эмблема 1993 года. Буква «Л» и паровоз — лаконичный дизайн актуален до сих пор и удивляет своей вневременностью. На воротнике ещё один особенный элемент — железнодорожное колесо с крыльями, знаковое для каждого болельщика. Не просто «четвёртый» комплект — вся мощь забытых традиций и ценных деталей в современном дизайне", — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.