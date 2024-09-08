Экс-форвард системы «Баварии» станет игроком «Рубина» в начале следующей недели

23-летний албанский футболист выступает за «Фрозиноне» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел в Серии А 22 матча, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.
«В понедельник или во вторник Чуни должен уже подписать контракт с “Рубином”. Игрок скоро пройдет медосмотр», — сказал Анджелоцци в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
Чуни родился в Германии и играл в системе «Баварии», но за главную команду мюнхенцев так и не дебютировал. В 2022—2023 годах Чуни выступал на правах аренды за «Саарбрюккен», где в 35 матчах забил 13 голов. В активе форварда 1 матч за сборную Албании.