Экс-форвард системы «Баварии» станет игроком «Рубина» в начале следующей недели

Чуни родился в Германии и играл в системе «Баварии», но за главную команду мюнхенцев так и не дебютировал. В 2022—2023 годах Чуни выступал на правах аренды за «Саарбрюккен», где в 35 матчах забил 13 голов. В активе форварда 1 матч за сборную Албании.