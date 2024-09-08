Соболев сыграл за «Зенит» против Аршавина! Суперголевой матч с «Кайратом»

Пока петербургские фанаты встретили Александра Соболева не слишком дружелюбными зарядами на матче «Зенита-2», новичок дебютировал за петербуржцев в другой стране. Это едва ли кого-то шокировало. А вот появление на поле Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука реально удивило. Причём первый вспомнил финал карьеры и сыграл за «Кайрат»! Второй за казахстанский клуб тоже выступал, но всё равно вновь примерил сине-бело-голубую форму.