Сергей Семак оценил дебют Александра Соболева в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом»

«Конечно, его состояние ещё далеко до максимума. Последнюю игру он провёл только с “Оренбургом”, это уже давно было, прошло порядка полутора месяцев. Конечно, любой игрок выбьется из игрового ритма. Но, несмотря на это, после первой половины первого тайма, когда тяжело вкатывались ребята в игру, он выглядел неплохо по движению. И во втором тайме хорошо с партнёрами взаимодействовал: поучаствовал и в голевой комбинации, и в предголевом моменте, когда забивали. Поэтому, думаю, он сыграл достаточно хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.