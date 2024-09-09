Подзатыльники от Карпина, путь в Европу, рождение дочери: интервью Тюкавина

«Цель — забить минимум 15 голов»
— Ваш дебют в национальной команде пришелся на период отстранения сборной России. Как быстро удалось смириться с такой реальностью?
— Быстро смирился — каждый год одно и то же. Приходится играть с теми, с кем возможно. Мы играем, не падаем духом и всегда с позитивом приезжаем в сборную.
— Вам 22 года. Верите, что удастся еще сыграть на чемпионате мира или Европы?
— Конечно, верю! Но многое с этим баном зависит не от меня с одной стороны, а с другой, всё зависит от меня — как я буду играть, прогрессировать, забивать голы.
— В чем, на ваш взгляд, отличие тренеров в сборной и клубе — Валерия Карпина и Марцела Лички? Чем они принципиально отличаются и что у них общего?
— Так сразу и не скажешь. Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые — всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить.
— Недавно вы стали отцом. Что изменилось в жизни?
— Жизнь практически никак не поменялась. Жена больше времени проводит с дочкой. Спасибо ей большое за то, что особо не дергает меня, справляется. А так, по дому всегда стараюсь помочь, покормить, уложить спать. Спасибо Алене, что она всё это делает, терпит. Думаю, ей это только в радость. Проснуться, покормить — дочка уснет, и она тоже засыпает. Я в это время стараюсь не просыпаться. Всё отлично!
— Что поменялось после свадьбы?
— Всё стало только лучше! После футбола стараюсь сразу поехать домой — к дочке, погулять c ней. В свободное время могу поиграть в большой теннис.
— Как оцените старт сезона для «Динамо»?
— Нормально. В последнем матче перед паузой, с «Оренбургом», к сожалению, не дотерпели (2:2). Под конец качели были — туда-сюда. Впереди большая часть чемпионата, всё будет хорошо!
— Давит ли, что не реализовали пенальти?
— Не сказал бы, что давит. Да, не забил, но со всеми бывает. Не получился удар — мой первый пенальти в большом футболе. Первый блин комом. Надеюсь, что дальше будет лучше. Даже Даня Фомин, который до этого 20 раз забил, промахнулся. А я только в первый раз подошел — было волнение, готовился. Возможно, подойду к точке еще, если партнеры доверят.
— Но ваша личная результативность пробуксовывает — один гол в восьми матчах. Почему?
— Не могу сказать. Не так успешно начал сезон, как прошлый. Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнеров. Что-то не складывается, пока всё обходит меня стороной. Думаю, скоро всё пойдет как надо!
— Не связано ли это с тем, что сейчас мысли больше о семье?
— В том году тоже связывали — вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май — и три награды стоят у меня дома. Шутка, конечно, — речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы. Сейчас ребенок родился — тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что всё наладится.
— Какую планку ставите перед собой лично?
— Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнеров.
«С удовольствием бы попал к Захаряну»
— В этом сезоне много разговоров о судействе. Как оцените работу арбитров?
— Точно не нам, футболистам, ее оценивать. Не знаю, как игроки могут повлиять.
— Судейство стало хуже?
— Возможно, но я за судьями стараюсь не следить. Они, конечно, ошибаются, где-то принимают неправильные решения, а где-то, наоборот, правильные. Я слежу за своей игрой и своей команды.
— Есть ли у вас амбиции попробовать силы в Европе?
— Если буду без травм постоянно играть за «Динамо», забивать и меня заметят, почему бы и нет. Когда придет дело к этому, будут какие-то бумаги или заинтересованность, обсудим всё с руководством «Динамо» и примем решение.
— Какой чемпионат подошел бы вам больше всего?
— Мне, конечно же, нравится Испания. А там, не знаю — как случится.
— Хотели бы воссоединиться с Арсеном Захаряном в «Реал Сосьедаде»?
— Конечно, с удовольствием. С ним, к сожалению, не так тесно и часто общаемся. Сейчас, знаю, у него травма. Желаю ему быстрее восстановиться, чтобы мы наконец смотрели его игры по телевизору.
Андрей Михайлов