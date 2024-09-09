Подзатыльники от Карпина, путь в Европу, рождение дочери: интервью Тюкавина

— В том году тоже связывали — вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май — и три награды стоят у меня дома. Шутка, конечно, — речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы. Сейчас ребенок родился — тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что всё наладится.