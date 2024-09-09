Футболист Леон Классен объяснил причины ухода из «Спартака»

«Я осознавал, что мне необходимо играть, — сказал Классен. — Еще в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг, за два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в “Спартаке” лучше, развивался, но нужно было двигаться вперед. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта».