Футболист Леон Классен объяснил причины ухода из «Спартака»

ТАСС, 9 сентября. Защитник Леон Классен принял решение покинуть московский футбольный клуб «Спартак», чтобы получить больше игрового времени. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Спартак» объявил об уходе Классена 27 июня. Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.
«Я осознавал, что мне необходимо играть, — сказал Классен. — Еще в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг, за два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в “Спартаке” лучше, развивался, но нужно было двигаться вперед. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта».
Классену 24 года, он выступал за «Спартак» с 2022 года. Всего за «Спартак» футболист провел 32 матча, в которых забил 2 мяча. Вместе с красно-белыми защитник стал обладателем Кубка России в 2022 году. Ранее Классен выступал за германский «Мюнхен 1860» и австрийский «Тироль». В конце августа он стал игроком датского «Люнгбю».