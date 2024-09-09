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Генич объяснил, почему отдал свой голос Галактионову в номинации на лучшего тренера РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему отдал свой голос наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову на голосовании за звание лучшего тренера июля-августа в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

Отметим, что награду получил тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Наши ожидания от потерь “Локомотива” и слишком молодого состава были обмануты увиденным на футбольном поле. “Локомотив” тяжеловато входил в сезон, менял схему, и мы увидели, что команда конкурентоспособна: очень грамотно расставлены игроки, очень хороший подбор баланса, как-то безболезненно “Локомотив” пережил потерю основного центрального защитника Фассона, и Морозов достойно его заменил, забил махачкалинскому “Динамо”. Плюс “Локомотив” выиграл в сложном дерби против ЦСКА благодаря заменам, которые сделал Галактионов. Промежуточное первое место, пусть и ненадолго, — работа всего тренерского штаба. Галактионов в августе удивил не только меня, но и многих моих коллег», — приводит слова Генича пресс-служба РПЛ на своём официальном сайте.