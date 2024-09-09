Латышонок: первую неделю бразильцы меня валтузили, думал после этого отправят в «Зенит-2»

— Каждый силён по-своему. Вендел, Клаудиньо — топы. Глушенков — просто космос, я в шоке от Макса, очень рад за него. Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше. Получаю одно удовольствие, играя с такими партнёрами.