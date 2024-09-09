Шнякин объяснил, почему считает Станковича лучшим тренером РПЛ в июле и августе

«Серб не стал опираться на прежние строения, как Николич в ЦСКА. Не стабилизировал ситуацию прагматизмом, как Мусаев с “Краснодаром”. Только знакомился со своей командой, в отличие от Семака и Галактионова. Ещё и должен был интегрировать новичков, в отличие от Лички. К тому же никто из перечисленных тренеров не стартовал в чемпионате с тяжёлого поражения, но Станковичу удалось поднять и отряхнуть команду после падения в Оренбурге, над которым усмехалась вся футбольная Россия. Залетел в лигу без скромности», — приводит слова Шнякина сайт РПЛ.