«Зенит» расстался с джокером, «Локо» вернул воспитанника. Трансферы недели в РПЛ

Нападающий вернулся в Самару спустя два с половиной года. За это время Сергеев выиграл семь трофеев. Трижды победил в РПЛ, трижды — в Суперкубке России, один раз — в Кубке страны. В нынешнем сезоне Сергеев отыграл всего 20 минут в чемпионате. Вряд ли ситуация изменилась бы в лучшую сторону, ведь ранее «Зенит» оформил переходы нападающих Лусиано Гонду и Александра Соболева. Конкуренция возросла ещё сильнее, и Сергеев принял решение вернуться в Самару. У «Крыльев» есть проблемы с атакой, ведь команда забивает меньше одного мяча в среднем за матч в РПЛ. В Санкт-Петербурге Сергеев нередко выступал в роли джокера, в Самаре же ему наверняка уготована роль в стартовом составе.