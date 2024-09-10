Тимощук — о матче с «Кайратом»: физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру хорошо

— Да, мог. Ну, а что, Андрей уже сошёл, поэтому я и так чуть-чуть дольше продержался. Физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру хорошо. В принципе, проблем не видел. Думаю, что в целом хороший получился матч. Это самое главное. Единственное, наверное, о чем можно сказать, — что пропустили три мяча. Нужно будет над этим поработать, разобрать те ошибки, которые были.