Драма бывших капитанов сборной России: Дзюба и Джикия — безработные

И очевидно, что она связана с запросами. Это ранее проходили многие стареющие звезды — Широков, Мамаев и далее по списку. Когда ты еще оцениваешь себя по высшему разряду, а потенциальные работодатели уже не так оптимистичны. Трудно падать в зарплате в три-четыре раза. Еще вчера Джикия и Дзюба зарабатывали 2,5−3 миллиона евро в год, привыкли к соответствующему уровню жизни. Многие скажут, что это не со 150 тысяч рублей в месяц вдруг перейти на 50 тысяч, в любом случае футболисты будут получать по меркам обычного работника астрономические суммы. С одной стороны, все так. Но с другой — вы не привыкали к роскошной жизни, чтобы судить, насколько легко от нее отказаться.