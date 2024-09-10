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Президент «Сьона»: Рассмотрим кандидатуры Дзюбы и Джикии в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб готов рассмотреть кандидатуры защитника Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы в следующее трансферное окно.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе швейцарский клуб заключил двухлетний контракт с бывшим полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.

— Какими российскими футболистами вы интересовались?

— В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.

— Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?

— Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Джикия и Дзюба до сих пор находятся без команд после ухода этим летом из «Спартака» и «Локомотива» соответственно. Трансферное окно в России закроется 12 сентября.