Президент «Сьона»: Рассмотрим кандидатуры Дзюбы и Джикии в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления

На этой неделе швейцарский клуб заключил двухлетний контракт с бывшим полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.
— Какими российскими футболистами вы интересовались?
— В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.
— Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?
— Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Джикия и Дзюба до сих пор находятся без команд после ухода этим летом из «Спартака» и «Локомотива» соответственно. Трансферное окно в России закроется 12 сентября.