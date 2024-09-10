Интриги последних трансферных дней для топ-клубов РПЛ. Дзюбе пора возвращаться в Москву?

Питеру проще всего смотреть на российский рынок. Сейчас в заявке 12 легионеров плюс Алип, который формально тоже считается иностранцем в заявке, хоть и не входит в число таковых на поле. Можно, конечно, провести манипуляции и сослать кого-то в список B, но это не так просто. Поэтому смотреть придётся на игроков с правильным паспортом. Но их не так много: вряд ли «Локо» захочет отпускать в аренду Ненахова или Самошникова. А «Спартак» — Денисова. В клубе уже наверняка пожалели, что отпустили Арсена Адамова в Грозный. Остаётся возвращать Марио Фернандеса из Бразилии?