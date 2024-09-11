Антон Миранчук обратился к «Локомотиву»: «Вы всегда останетесь в моем сердце и мы обязательно встретимся снова»

«Локо! Красно-зеленая семья!!! Хочется так много сказать, но, боюсь, не хватит времени писать те слова благодарности и любви, которые я испытываю к этому клубу! Вы всегда останетесь в моем сердце, и мы обязательно встретимся снова! Спасибо за все. Ваш Антон Миранчук “11”, — написал 28-летний футболист в социальных сетях.