Молодой лидер «Локомотива» Батраков высказался о желании поиграть в Европе

Он признался, что мечтает поиграть в «Барселоне», но пока сконцентрирован на выступлениях в России.
— У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?
— Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции. Только потом можно будет думать о Европе. Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.
— Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?
— Наверное, «Барселона», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».
Напомним, Батраков провёл в текущем сезоне 9 матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт 8 результативных действий (3 гола и 5 ассистов).