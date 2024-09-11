Молодой лидер «Локомотива» Батраков высказался о желании поиграть в Европе

— Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции. Только потом можно будет думать о Европе. Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.