Саша Илич: Станкович — уже топ-тренер и замечательно справляется со «Спартаком»

— Он очень хороший тренер. У него есть характер и качества, чтобы быть топом. И он уже топ. Деян и до приезда в Россию отлично работал, и сейчас замечательно справляется со «Спартаком». Станкович делает всё для того, чтобы «Спартак» достиг уровня «Зенита». Я смотрел их последнюю игру, и мне очень понравилась игра москвичей, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.