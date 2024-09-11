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Саша Илич: Станкович — уже топ-тренер и замечательно справляется со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о Деяне Станковиче, возглавляющем московский «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

— Со Станковичем можете назвать себя приятелями?

 — Конечно. Мы знакомы больше 30 лет — с тех пор, как юношами соперничали в составах «Црвены Звезды» и «Партизана». 10 лет мы с Деяном играли в первой сборной. Естественно, мы очень близки и в любой момент можем созвониться, поболтать.

— Как вам его работа в «Спартаке»?

 — Он очень хороший тренер. У него есть характер и качества, чтобы быть топом. И он уже топ. Деян и до приезда в Россию отлично работал, и сейчас замечательно справляется со «Спартаком». Станкович делает всё для того, чтобы «Спартак» достиг уровня «Зенита». Я смотрел их последнюю игру, и мне очень понравилась игра москвичей, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.