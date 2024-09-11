«Я в шоке от этой аналитики». Юрана возмутила критика со стороны спортдиректора «Пари НН»

— У меня были задействованы все футболисты, входившие в заявку. Да, по Кубку я сразу сказал: «Краснодар», «Спартак», «Динамо» — это группа смерти; шансов на выход из группы практически нет". Нашим приоритетом было остаться в РПЛ. Поэтому в Кубке в большинстве случаев задействовали молодёжь из второй команды. Что касается объективности, я всегда говорил: кто на тренировках по максимуму выкладывается и работает, тот и получает приоритет. Я никогда не делил футболистов на основных и запасных. У меня всегда был стартовый состав. При этом, если мы проведём аналитику, у меня все футболисты получали игровую практику и каждый был готов выйти и помочь в любой момент — кто на 45 минут, кто на 15, кто на 10. Объективность у меня одна — это конкуренция. Только от этого я всегда отталкиваюсь.