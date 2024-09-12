«Рубин» подписал воспитанника «Баварии», украинский вратарь сбежал в Белоруссию. Трансферы и слухи дня

Что в России
Уткин вернулся в «Ахмат»
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин перешел в «Ахмат». Грозненский клуб арендовал 24-летнего хавбека до конца сезона 2024/25. Уткин выступал за «Ахмат» в сезоне 2021/22, забив 9 голов в 28 матчах РПЛ.
Футболист уже присоединился к команде и примет участие в вечерней тренировке. Уткин мог продолжить карьеру в Турции, но его переход в «Хатайспор» сорвался.
В нынешнем сезоне Даниил сыграл в 7 матчах, отметившись 2 голевыми передачами.
«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Баварии»
В «Рубин» перешел албанский нападающий Марвин Чуни. 23-летний форвард, предыдущим клубом которого был «Фрозиноне», подписал с командой из Казани контракт сроком на 4 года и будет выступать в России под 90-м номером. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро.
Чуни — воспитанник академии «Баварии». Ранее выступал за немецкие «Зонненхоф Гроссаспах», «Падерборн», «Саарбрюккен», а прошлый сезон провел в Италии. За сборную Албании новичок «Рубина» сыграл в одном матче.
Карич стал игроком «Пари НН»
«Пари НН» объявил о переходе из «Марибора» центрального защитника Свена Карича. О том, что словенец перейдет в нижегородский клуб ранее сообщил Sport24. 26-летний Карич подписал долгосрочный контракт с «Пари НН» и взял себе 25-й номер.
Свен является воспитанником «Марибора». В начале 2017 года подписал контракт с английским «Дерби Каунти», где выступал за молодежный и дублирующий составы. В 2019 году на правах аренды играл за «Брейнтри Таун». Затем вернулся в Словению, где выступал за «Домжале» и «Марибор». В активе Карича один матч за сборную Словении.
Что в Европе и мире
Почеттино стал главным тренером сборной США
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером сборной США по футболу. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Маурисио — победитель с глубокой страстью к развитию игроков и доказанной способностью создавать сплоченные и конкурентоспособные команды. Его послужной список говорит сам за себя, и я уверен, что он — правильный выбор для раскрытия огромного потенциала нашей талантливой команды. Мы рады иметь Маурисио на борту, поскольку мы отправляемся в это захватывающее путешествие, чтобы добиться успеха на мировой арене», — сказал спортивный директор Федерации футбола США Мэтт Крокер.
Почеттино сменил на этом посту Грегга Берхалтера, который был уволен после невыхода из группы на Кубке Америки. Ранее сообщалось, что соглашение Почеттино с американцами рассчитано на 2 года — до конца чемпионата мира-2026.
Ловрен близок к переходу в ПАОК к Чалову и Оздоеву
Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Деян Ловрен, ныне выступающий за «Лион», близок к переходу в ПАОК, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что сторонам осталось уточнить последние детали сделки, а сам 35-летний хорват уже дал свое согласие на переход.
Таким образом, Ловрен может воссоединиться в греческом клубе со своим бывшим партнером по «Зениту» Магомедом Оздоевым, а также стать одноклубником другого российского игрока — Федора Чалова.
В сезоне-2023/24 Ловрен провел 11 матчей за «Лион» в чемпионате и Кубке Франции.
Экс-форвард «Динамо» стал игроком бухарестского «Рапида»
Бывший нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жи на правах свободного агента перешел в бухарестский «Рапид». Стороны заключили контракт на два года, сообщатся на сайте клуба. 31-летний камерунец пребывал без команды после ухода из «Сивасспора» этим летом.
Н'Жи играл за «Динамо» в 2019—2022 годах. Он провел за клуб 66 матчей, забил 6 мячей и сделал 4 ассиста. Форвард также имеет опыт выступлений за «Марсель», «Лион» и «Тоттенхэм».
Украинский вратарь сбежал из страны, переплыв реку ради перехода в белорусский клуб
Украинский вратарь Денис Шелихов подписал контракт с белорусской «Славией», сообщает пресс-служба клуба. Как отмечает Sputnik.by, футболист бежал с Украины, долго и тщательно планировав свой побег. Он переплыл реку Тиса, которая протекает по границе со странами ЕС (Венгрией и Румынией), а затем прибыл в Белоруссию, где подписал документы с клубом в качестве свободного агента.
«Я хорошо знаю тренеров “Славии”, так как раньше работал с ними в минском “Луче”. Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился.
Я постараюсь, если здоровье будет позволять, отдавать себя футболу до последнего. Это вся моя жизнь, и пока я не представляю себя вне футбола. Буду стараться все делать для того, чтобы максимально продлить свое время в этой профессии. Есть куча примеров, когда люди, если они следят за собой, сохраняют способность играть на самом высоком уровне очень долго. В плане “физики” и фанатизма от футбола, мне кажется, это Криштиану Роналду, который в своем возрасте держит себя на максимальном уровне», — сказал Шелихов.
Автор: Владимир Менес