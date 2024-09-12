«Рубин» подписал воспитанника «Баварии», украинский вратарь сбежал в Белоруссию. Трансферы и слухи дня

«Я хорошо знаю тренеров “Славии”, так как раньше работал с ними в минском “Луче”. Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился.



Я постараюсь, если здоровье будет позволять, отдавать себя футболу до последнего. Это вся моя жизнь, и пока я не представляю себя вне футбола. Буду стараться все делать для того, чтобы максимально продлить свое время в этой профессии. Есть куча примеров, когда люди, если они следят за собой, сохраняют способность играть на самом высоком уровне очень долго. В плане “физики” и фанатизма от футбола, мне кажется, это Криштиану Роналду, который в своем возрасте держит себя на максимальном уровне», — сказал Шелихов.