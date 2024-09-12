Дзюба выбрал идеальный вариант для завершения карьеры — и вот почему

К тому же, есть шанс наконец догнать и обогнать Александра Кержакова по забитым мячам и стать лучшим российским бомбардиром: абсолютно очевидная мотивация. У Кержакова — 233 гола, а у Дзюбы сейчас — 229. Забить 5 мячей в «Акроне» будет, конечно, сложнее, чем в «Зените» и даже в «Локо», но это все еще выполнимо.