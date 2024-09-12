Дзюба выбрал идеальный вариант для завершения карьеры — и вот почему

В полночь с 12 на 13 сентября в России закрывается трансферное окно: логично, что новости о появлении Дзюбы в Тольятти появились именно сегодня. На фоне еще одного скандала вокруг Артема.
Между тем, вариант с «Акроном», кажется, идеальный, или, во всяком случае, наиболее целесообразный.
Артем нашел клуб, который, вероятно, готов платить ему желанную сумму — в «Локо», как сообщалось в СМИ, ему выдавали 120 миллионов рублей в год. Вряд ли Дзюба пошел на существенные уступки в «Акроне».
К тому же, есть шанс наконец догнать и обогнать Александра Кержакова по забитым мячам и стать лучшим российским бомбардиром: абсолютно очевидная мотивация. У Кержакова — 233 гола, а у Дзюбы сейчас — 229. Забить 5 мячей в «Акроне» будет, конечно, сложнее, чем в «Зените» и даже в «Локо», но это все еще выполнимо.
Как весной Дзюба уходил из «Локомотива»: скамейка запасных, ноль голов, скандал вокруг нового контракта
Весна 2024-го у Артема объективно не задалась. Он плотно завяз на скамейке, а Галактионов выпускал только его под конец игр. Очевидно, забивать с таким количеством игровых минут — сверхсложная задача. Отсюда 0+1 за весну. Голевая — против «Балтики» в матче Кубка: тогда «Локо» вылетел от команды Игнашевича в серии пенальти, а Артем единственный раз после рестарта вышел в основе.
В контракте форварда был пункт, по которому Дзюба мог рассчитывать на автопродление после достижения определенного количества голевых действий. Весной Дзюба сел на скамейку, а за осень набрал 4+4. Позже в прессе появились новости о том, что «Дзюба отказался от этого пункта, потому что надеется, что это поможет вернуть место в основном составе».
Как связаны уменьшение игровых минут и автопродление контракта — остается догадываться. Как бы то ни было, весну Дзюбу завалил. Заканчивать с футболом на такой ноте — оставляем за скобками так и не побитый рекорд Кержакова — футболисту с именем, кажется, больно.
Дзюба уже вписывался в клубы нижней части таблицы — и всегда был ярок
Скандальная аренда в тульский «Арсенал» после ссоры с Манчини в 2018-м принесла Дзюбе 6+3 за 10 матчей, а после — исторический ЧМ в России. Чего только стоили 1+1 против «Зенита»!
Ссылки из «Спартака» в Томск и Ростов тоже мощно прокачали статистику форварда: 14+7 за 35 матчей в «Томи» и 20+4 за 40 матчей у Бердыева и Божовича на Дону. Плюс, конечно, Кубок России.
Провернется ли подобный сюжет в четвертый раз за карьеру, на самом ее излете — сложно предугадать, но если да — идеальный финиш по всем статьям.
Автор: Марсель Арзуманян