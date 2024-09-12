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Генич двумя словами отреагировал на переход Дзюбы в «Акрон»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон».

Источник: Чемпионат.com

«Интересно. Очень», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Сегодня, 12 сентября, «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.