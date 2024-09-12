Черчесов считает, что Дзюба и «Акрон» подходят друг другу

Специалист также высказал мнение о характере Дзюбы и о том, может ли он помешать его новой команде. «Дело в том, что, когда о нем читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в “Спартаке” и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке. Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало», — отметил Черчесов.