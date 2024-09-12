Черчесов считает, что Дзюба и «Акрон» подходят друг другу

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тольяттинский «Акрон» является играющей командой, поэтому клуб подходит нападающему Артему Дзюбе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
В четверг стало известно, что Дзюба перешел в тольяттинский клуб, который в этом году дебютировал в Мир — Российской премьер-лиге.
«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк (Заур Тедеев — прим. ТАСС). Я был на ее первом матче с “Локомотивом”, это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить. И Артему этот клуб подходит, потому что “Акрон” играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное — Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей», — сказал Черчесов.
Специалист также высказал мнение о характере Дзюбы и о том, может ли он помешать его новой команде. «Дело в том, что, когда о нем читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в “Спартаке” и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке. Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало», — отметил Черчесов.
Дзюбе 36 лет, его последним клубом был московский «Локомотив», который он покинул в мае. Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
В своем ближайшем матче команда из Тольятти 15 сентября дома сыграет с подмосковными «Химками».