Аленичев оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Видна рука тренера. Видно, что атмосфера хорошая в коллективе»

«Видна рука тренера, видно, что атмосфера хорошая в коллективе. Нужно чуть-чуть подождать, все-таки в “Спартак” пришла достаточно большая группа новых футболистов. Нужно время, чтобы они нашли взаимопонимание. Хотелось бы, чтобы они как можно скорее сыгрались. Надеюсь, потому что у “Спартака” сейчас тяжелейшая серия, и от того, как команда ее пройдет, зависит, насколько она сумеет составить “Зениту” конкуренцию уже к концу чемпионата. Хотелось бы, чтобы эту серию “Спартак” прошел с минимальными очковыми потерями», — цитирует Аленичева «Советский спорт».