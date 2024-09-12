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Аленичев оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Видна рука тренера. Видно, что атмосфера хорошая в коллективе»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о работе Деяна Станковича, который возглавил московскую команду перед стартом сезона-2024/25.

Источник: Sport24

После 7 туров красно-белые набрали 14 очков и занимают 3-е место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на 3 очка.

«Видна рука тренера, видно, что атмосфера хорошая в коллективе. Нужно чуть-чуть подождать, все-таки в “Спартак” пришла достаточно большая группа новых футболистов. Нужно время, чтобы они нашли взаимопонимание. Хотелось бы, чтобы они как можно скорее сыгрались. Надеюсь, потому что у “Спартака” сейчас тяжелейшая серия, и от того, как команда ее пройдет, зависит, насколько она сумеет составить “Зениту” конкуренцию уже к концу чемпионата. Хотелось бы, чтобы эту серию “Спартак” прошел с минимальными очковыми потерями», — цитирует Аленичева «Советский спорт».