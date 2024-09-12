Защитник «Спартака» Маслов и нападающий Мелёшин проведут сезон-2024/2025 в «Сочи»

В сезоне-2023/2024 Маслов провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах (пять — в Кубке России, четыре — в Российской Премьер-Лиге) и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника красно-белых в € 800 тыс.