Нападающий Виталий Лисакович перешёл из «Рубина» в «Балтику»

«ФК “Рубин” благодарит Виталия за самоотдачу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виталий Лисакович на правах аренды провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр в Фонбет Кубке России и одна результативная передача.
Напомним, белорусский футболист выступал за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1 млн.