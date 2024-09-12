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Нападающий Виталий Лисакович перешёл из «Рубина» в «Балтику»

«Рубин» и «Балтика» договорились о переходе в калининградский клуб нападающего Виталия Лисаковича. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в социальных сетях.

Источник: Чемпионат.com

«ФК “Рубин” благодарит Виталия за самоотдачу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виталий Лисакович на правах аренды провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр в Фонбет Кубке России и одна результативная передача.

Напомним, белорусский футболист выступал за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1 млн.