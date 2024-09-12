Нападающий Виталий Лисакович перешёл из «Рубина» в «Балтику»

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виталий Лисакович на правах аренды провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр в Фонбет Кубке России и одна результативная передача.