ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета

Относиться к этому факту можно по-разному. С одной стороны, у ЦСКА бывали летние окна и похуже — например, в сезоне-2016/17 и следующим летом на новичков вообще не тратили деньги, обходились арендами. С другой стороны, голые цифры ни о чем не говорят. Надо четко разделять ситуации, когда ЦСКА не хочет и когда не может. К сожалению для армейских болельщиков, этим летом клуб именно не мог.