Выдержанная пауза: РПЛ возвращается серией интригующих матчей

После пауз на сборные всегда возникает вопрос, кому они выгодны, кому — нет. Второе — во многом о «Краснодаре», перед перерывом выигравшем дома у ЦСКА, в гостях у «Динамо» и «Локомотива», и вышедшем на то самое второе место, которое команда Мурада Мусаева заняла по итогам прошлого чемпионата. У «быков», напомню, по-прежнему нет поражений — как и у «Зенита», и старт первенства с трех блеклых ничьих с аутсайдерами представляется уже чем-то очень давним. Краснодарцы сейчас примут «Ростов», и это на бумаге для них хорошо — Валерий Карпин совершал проблемный вояж во Вьетнам, и времени на работу с клубом у него особо не было.