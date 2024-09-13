В «Динамо» сообщили, что в контракте Фомина нет суммы отступных для российских клубов

«В контракте Даниила Фомина нет суммы отступных для российских клубов. Ее и не было изначально. У нас нет цели продать Фомина в российские клубы, — сказал Пивоваров на мероприятии “Будущее 2029” в Доме “Динамо” в ГУМе. — Если брать российских игроков “Динамо”, то Фомин является одним из очень значимых футболистов в нашем клубе».