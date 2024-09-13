В «Динамо» сообщили, что в контракте Фомина нет суммы отступных для российских клубов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В контракте полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина отсутствует сумма отступных для российских клубов, он является значимым футболистом для столичной команды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Ранее Фомин продлил контракт с «Динамо» до 2029 года.
«В контракте Даниила Фомина нет суммы отступных для российских клубов. Ее и не было изначально. У нас нет цели продать Фомина в российские клубы, — сказал Пивоваров на мероприятии “Будущее 2029” в Доме “Динамо” в ГУМе. — Если брать российских игроков “Динамо”, то Фомин является одним из очень значимых футболистов в нашем клубе».
Фомину 27 лет, он выступает за «Динамо» с августа 2020 года. За «Динамо» Фомин провел 144 матча, забив 27 мячей и отдав 20 результативных передач. В составе сборной России провел 15 игр. Футболист является воспитанником «Краснодара», также выступал за «Нижний Новгород» и «Уфу».