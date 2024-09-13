Новичок «Динамо» Гомес рассказал о знакомстве с Неймаром

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов в составе испанской «Барселоны» Неймар является примером для футболиста московского «Динамо» Артура Гомеса, они лично познакомились в бразильском «Сантосе». Об этом Гомес рассказал ТАСС.
7 сентября Гомес перешел в «Динамо» из бразильского «Крузейро», контракт рассчитан на пять лет.
«Из знаменитых бразильских футболистов я знаком с Неймаром. Мы пересекались в “Сантосе”, я был помоложе, но лично познакомились, знаю его, — сказал Гомес на мероприятии “Будущее 2029” в Доме “Динамо” в ГУМе. — Неймар является для меня примером. Это тот человек, на которого можно равняться».
Гомесу 26 лет, с Неймаром они выступали в «Сантосе» с 2012 по 2013 год. Гомес ранее играл за португальские «Спортинг» и «Эшторил-Прая», а также бразильские «Атлетико Гоияниенсе» и «Шапекоэнсе».