Новичок «Динамо» Гомес рассказал о знакомстве с Неймаром

«Из знаменитых бразильских футболистов я знаком с Неймаром. Мы пересекались в “Сантосе”, я был помоложе, но лично познакомились, знаю его, — сказал Гомес на мероприятии “Будущее 2029” в Доме “Динамо” в ГУМе. — Неймар является для меня примером. Это тот человек, на которого можно равняться».