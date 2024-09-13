Футболист Фомин считает своей целью чемпионство в РПЛ с «Динамо» в ближайшие годы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Завоевание трофеев с московским футбольным клубом «Динамо» является главной целью для полузащитника Даниила Фомина на ближайшие пять лет. Об этом Фомин рассказал ТАСС.
Ранее Фомин продлил контракт с «Динамо» до лета 2029 года.
«Что должно произойти, чтобы остаться удовлетворенным в эти пять лет контракта? Когда ты почувствовал, что находишься рядом с трофеем, а клуб и болельщики этого заслуживают, чтобы выиграть трофей. Наверное, это самая главная цель на этот контракт, — сказал Фомин на мероприятии “Будущее 2029” в Доме “Динамо” в ГУМе. — Я не люблю думать гипотетически, отвечать, кем я себя вижу через пять лет. Самое главное — со своей стороны делать максимум, оставаться собой, приносить пользу команде, чтобы она боролась за трофеи. Как это все воплотится, посмотрим. Индивидуальное здесь сходится с командными целями».
«Я считаю, что старт в РПЛ прошел нормально. Где-то недобрали очков, где-то повезло, как в матче с “Локомотивом”, была тяжелая игра, но на характере победили. Также нужно смотреть, когда подъехали новички, какие травмы были. Но теперь все в сборе, команда сформирована, все зависит от нас», — добавил Фомин.
В матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде уступило петербургскому «Зениту» со счетом 0:1. «Матч с “Зенитом” показал, что можно играть с ними. Но чемпионство — это не только матчи с лидерами, но и игры с командами, которые находятся в нижней части таблицы, — отметил Фомин. — За все матчи дают три очка, нужно набирать их по максимуму. Как все закончится, посмотрим».
Фомину 27 лет, он выступает за «Динамо» с августа 2020 года. За «Динамо» Фомин провел 144 матча, забив 27 мячей и отдав 20 результативных передач. В составе сборной России провел 15 игр. Футболист является воспитанником «Краснодара», также выступал за «Нижний Новгород» и «Уфу».