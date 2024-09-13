Футболист Фомин считает своей целью чемпионство в РПЛ с «Динамо» в ближайшие годы

«Что должно произойти, чтобы остаться удовлетворенным в эти пять лет контракта? Когда ты почувствовал, что находишься рядом с трофеем, а клуб и болельщики этого заслуживают, чтобы выиграть трофей. Наверное, это самая главная цель на этот контракт, — сказал Фомин на мероприятии “Будущее 2029” в Доме “Динамо” в ГУМе. — Я не люблю думать гипотетически, отвечать, кем я себя вижу через пять лет. Самое главное — со своей стороны делать максимум, оставаться собой, приносить пользу команде, чтобы она боролась за трофеи. Как это все воплотится, посмотрим. Индивидуальное здесь сходится с командными целями».