УЕФА и ФИФА не остановят РПЛ. Клубы и вся лига мощно усилились летом

При этом РПЛ получила более чем весомую замену. На статус суперзвезд уже претендуют два аргентинца, игравшие на Олимпийских играх. Барко (трансфер — 14 миллионов евро, по данным Transfermarkt) с ходу делает разницу в «Спартаке», а Гонду (12 миллионов) в «Зените» стартовал с дубля в РПЛ. На следующей ступеньке еще несколько крепких футболистов. Монтес (6 миллионов), который выходит за сборную Мексики с капитанской повязкой и призван усилить оборону «Локо». Бразильцы Маркиньос (5 миллионов, «Спартак») и Артур (5 миллионов, «Динамо»). В «Краснодаре» уход Алонсо должны компенсировать Диего Коста (7,5 миллиона) и Гонсалес (4 миллиона), игравший за сборную Уругвая. Есть и третий ряд — Мангаш, Абена, Виллиан Жозе, Маухуб, Чуни, Койта, Куэро, Гальдамес и многие другие, каждый из которых может выстрелить.