УЕФА и ФИФА не остановят РПЛ. Клубы и вся лига мощно усилились летом

Трансферные окна сейчас, пожалуй, основной критерий состояния клубов и всего российского футбола. Повалится РПЛ после бана от УЕФА из-за отсутствия еврокубков, побегут сильные игроки в западном направлении — или нашему футболу удастся держать планку, двигаться вперед?
Нынешнее лето в этом смысле стало весьма оптимистичным. Достаточно сказать, что клубы потратили на покупки 131 миллион евро — второй показатель за последние десять лет. Больше было только в 2019-м (250 миллионов).
Из прим легионеров наша лига не потеряла почти никого. На месте Вендел, Клаудиньо, Барриос, Кордоба, Кассьерра, Угальде, Бителло, Дуглас, Файзуллаев, Педро
При этом РПЛ получила более чем весомую замену. На статус суперзвезд уже претендуют два аргентинца, игравшие на Олимпийских играх. Барко (трансфер — 14 миллионов евро, по данным Transfermarkt) с ходу делает разницу в «Спартаке», а Гонду (12 миллионов) в «Зените» стартовал с дубля в РПЛ. На следующей ступеньке еще несколько крепких футболистов. Монтес (6 миллионов), который выходит за сборную Мексики с капитанской повязкой и призван усилить оборону «Локо». Бразильцы Маркиньос (5 миллионов, «Спартак») и Артур (5 миллионов, «Динамо»). В «Краснодаре» уход Алонсо должны компенсировать Диего Коста (7,5 миллиона) и Гонсалес (4 миллиона), игравший за сборную Уругвая. Есть и третий ряд — Мангаш, Абена, Виллиан Жозе, Маухуб, Чуни, Койта, Куэро, Гальдамес и многие другие, каждый из которых может выстрелить.
Правда, это все речь о легионерах. Что касается россиян, тот тут есть потери. Не будет в новом сезоне в РПЛ Сафонова, за 20 миллионов уехавшего в «ПСЖ», Чалова («ПАОК») и Антона Миранчука («Сьон»). Но за наших мы порадуемся, если они смогут развиться в европейских чемпионатах. Российскому футболу от этого будет только лучше. Есть и обратный процесс — Лунев с Севикяном вернулись из зарубежных командировок.
При этом куда больше интересных и громких внутренних переходов, добавляющих интриги. В первую очередь речь о Глушенкове и Соболеве, перебравшихся в «Зенит», Дзюбе в «Акроне», Джикии в «Химках», Круговом в ЦСКА.
В целом же, большинство лидеров усилили составы, обновили кровь, что должно пойти на пользу всей РПЛ. Трансферное окно получилось крайне интересным.