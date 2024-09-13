Теперь Дзюба будет звенеть в «Акроне». Зачем молодому новичку РПЛ потребовался ветеран?

«Надеюсь, что трансферов ещё ждать. И в ближайшее время мы подтвердим переход нескольких игроков. Понимаем позиции, которые важно укрепить. Дальше всё зависит от хода переговоров. Цель не одна. Были ли контакты с Дзюбой и Джикией? Думаю, такая возможность и вероятность на поверхности. Но на данный момент у этой ситуации нет развития. Не могу сказать, контактировали ли мы с ними или они с нами. Знаете, никогда не говори никогда. Пока я не могу сказать ничего более конкретного. Давайте дождёмся 12 сентября».