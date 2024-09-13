«Зенит» рано называть чемпионом. Несколько факторов против команды

Правда и в том, что «Зенит» на протяжении всех сезонов с Семаком сталкивается с одним и тем же: команде сложно быть стабильной на протяжении 30 туров. И примерно на двух-трёх отрезках сезона она проваливается. В прошлом это был ноябрь-декабрь, когда пришла серия из нескольких поражений. А потом — весна, когда ничего не летело в ворота. Понятно, что это скорее дело конкретного случая. И вряд ли в этом стоит искать закономерность. Однако тренерский штаб до сих пор не придумал, как побороть эту проблему. Разве что трансферами. Нынешняя скамейка «Зенита» и правда космос по сравнению с прошлогодней.