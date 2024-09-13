ЦСКА отстранил Помазуна за слова о возможном переходе в «Спартак»? Он не тренируется с командой

Агент Сафонов в интервью «РБ Спорт» подтвердил, что Илью забанили из-за этого. «Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с “Зенитом” будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить».