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«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 13 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 8, 13.09.2024, 20:15
Рубин
-
Крылья Советов
-

Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (17).