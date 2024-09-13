«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.