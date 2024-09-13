Барриос: не думал, что буду в «Зените» так долго

— Нет, сначала не думал, что буду здесь так долго. Но со временем начал всем сердцем любить клуб: я и моя семья, которая все эти годы наслаждается жизнью в Петербурге и проживает множество крутых впечатлений, которые дарит нам «Зенит». Вот уже пять с лишним лет я получаю максимум удовольствия и надеюсь продолжать делать это как можно дольше, — приводит слова Барриоса Metaratings.