Тренер «Крыльев Советов» объяснил замену Песьякова

«Он почувствовал дискомфорт не в перерыве, но в какой-то момент мы спросили его, он сказал, что еще попробует продолжить игру, — заявил Осинькин на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале клуба. — Мы держали с ним определенный контроль, диалог, и он сказал, что доиграет минут десять. Это беспокоило Песьякова только при длинных выносах, я так понимаю».