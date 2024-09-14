Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Крыльев Советов» объяснил замену Песьякова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Замена вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова после первого тайма матча восьмого тура чемпионата России по футболу против казанского «Рубина» была связана с его дискомфортом при выносах мяча, заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Песьякова перед вторым таймом из-за травмы заменил Иван Ломаев.

«Он почувствовал дискомфорт не в перерыве, но в какой-то момент мы спросили его, он сказал, что еще попробует продолжить игру, — заявил Осинькин на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале клуба. — Мы держали с ним определенный контроль, диалог, и он сказал, что доиграет минут десять. Это беспокоило Песьякова только при длинных выносах, я так понимаю».