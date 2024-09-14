Трансфер между ЦСКА и «Зенитом» — уникальный. Джентльменское соглашение забыто

«Павел Фёдорович сказал так: “Не лезьте, это не ваша война”. Но мы считали, что, если доверились своему наставнику, должны идти за ним до конца. Готовились к сезону с Анатолием Бышовцем, он знал, что, как только решатся юридические вопросы в Москве, мы уйдём к Садырину в ЦСКА, однако всеми силами пытался нас остановить. Мы много разговаривали, Анатолий Фёдорович многое обещал, однако всё перевесило доверие к Садырину. Мы сделали свой выбор, и я до сих пор считаю, что он правильный», — говорил Боков спустя годы о трансфере в ЦСКА.