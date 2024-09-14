«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков открыл счёт на 16-й минуте матча

Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.