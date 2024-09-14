Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков открыл счёт на 16-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив».

Источник: https://t.me/fclokomotiv

Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 16-й минуте полузащитник гостей Алексей Батраков открыл счёт в матче.

Напомним, на данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 оков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.