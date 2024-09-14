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«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород».

Источник: https://vk.com/pfcfakel

Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Селе, Марков, Ильин.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Глейзер, Тичич, Ожегович, Боселли.

«Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков за семь игр.