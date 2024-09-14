«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков за семь игр.