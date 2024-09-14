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«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 4:2. В составе гостей свой первый дубль в карьере оформил Алексей Батраков (16-я и 39-я минуты), по голу забили Жерзино Ньямси (86) и Владислав Сарвели (90+7). На 67-й минуте встречи пенальти не реализовал форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев. В составе «Оренбурга» два гола забил Саид Сахархизан (36, 62).

«Локомотив» (18 очков) вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь петербургский «Зенит» (17) имеет матч в запасе. «Оренбург» (6) располагается на 12-й позиции.

В следующем матче чемпионата России «Оренбург» 22 сентября сыграет на выезде против подмосковных «Химок», «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

Оренбург
2:4
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Михаил Галактионов
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
36′
Саид Сахархизан
62′
Локомотив
Алексей Батраков
16′
Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
39′
Жерзино Ньямси
86′
Владислав Сарвели
(Вадим Раков)
90+6′
Нереализованные пенальти
Локомотив
Дмитрий Воробьев
67′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
12
Андрей Малых
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
41′
10
Саид Сахархизан
87
Данила Прохин
30′
87′
7
Эмирджан Гюрлюк
11
Степан Оганесян
58′
16
Хорди Томпсон
18
Александр Коваленко
73′
14
Ярослав Михайлов
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
72′
45
Александр Сильянов
69′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
46′
27
Вадим Раков
57′
93
Артем Карпукас
69′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
78′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти