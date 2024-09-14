«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 4:2. В составе гостей свой первый дубль в карьере оформил Алексей Батраков (16-я и 39-я минуты), по голу забили Жерзино Ньямси (86) и Владислав Сарвели (90+7). На 67-й минуте встречи пенальти не реализовал форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев. В составе «Оренбурга» два гола забил Саид Сахархизан (36, 62).