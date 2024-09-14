«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 4:2. В составе гостей свой первый дубль в карьере оформил Алексей Батраков (16-я и 39-я минуты), по голу забили Жерзино Ньямси (86) и Владислав Сарвели (90+7). На 67-й минуте встречи пенальти не реализовал форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев. В составе «Оренбурга» два гола забил Саид Сахархизан (36, 62).
«Локомотив» (18 очков) вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь петербургский «Зенит» (17) имеет матч в запасе. «Оренбург» (6) располагается на 12-й позиции.
В следующем матче чемпионата России «Оренбург» 22 сентября сыграет на выезде против подмосковных «Химок», «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Нижним Новгородом».