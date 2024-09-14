«Локо» и «Оренбург» выдали триллер. А у молодого Батракова уникальное достижение

Это был третий матч соперников в Оренбурге за четыре месяца. В конце прошлого сезона «Локомотив» забил дважды и уверенно победил. В середине августа — встреча на групповом этапе Кубка России: там уже случилась голевая перестрелка, но вновь лучше оказались москвичи, выиграв 3:2. И вот середина сентября. Недавние лидеры РПЛ снова пригнали в Приуралье. Команда Михаила Галактионова перед паузой на матчи сборных потеряла первое место после поражения от «Краснодара». «Оренбург» спас ничью с «Динамо», но это только 13-е место. Хоть все и хвалят Давида Деограсию, но у его парней в этом сезоне только одна победа — в 1-м туре над «Спартаком».