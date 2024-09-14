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Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против ЦСКА

Встреча начнется в 16:30 мск.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев вошел в стартовый состав команды на матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16:30 мск.

Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. Футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за московский «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).