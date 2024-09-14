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Эммануэль Эменике: здорово, что Дзюба всё ещё играет — он отличный нападающий

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе, который 12 сентября стал игроком тольяттинского «Акрона».

Источник: Чемпионат.com

«Дзюба — хороший парень и великолепный игрок. Здорово, что Артём всё ещё играет — он отличный нападающий. Уверен, Артём по-прежнему умеет забивать и приносить пользу команде. Я могу пожелать ему только успехов, пусть играет как можно дольше», — приводит слова Эменике «РБ Спорт».

Дзюба является воспитанником красно-белых, за которых он выступал до 2015 года. Эменике играл за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В составе московского клуба он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и восемью результативными передачами. В 2019 году нападающий завершил карьеру.