Дуарте полетел со «Спартаком» на матч с махачкалинским «Динамо»

Встреча пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 мск. Дуарте пока не провел в новом сезоне ни одного матча из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
Ранее СМИ сообщали, что парагвайский защитник может покинуть «Спартак», отмечалось, что в его услугах были заинтересованы испанская «Валенсия» и казанский «Рубин».
Дуарте 24 года. Он выступает в составе «Спартака» с января 2023 года, его соглашение с «красно-белыми» рассчитано до конца июня 2027 года. В сезоне-2023/24 Дуарте провел за «Спартак» 33 матча и не отметился результативными действиями.