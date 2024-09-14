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Дуарте полетел со «Спартаком» на матч с махачкалинским «Динамо»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Алексис Дуарте отправился вместе с партнерами по команде на выездной матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо», сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 мск. Дуарте пока не провел в новом сезоне ни одного матча из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ранее СМИ сообщали, что парагвайский защитник может покинуть «Спартак», отмечалось, что в его услугах были заинтересованы испанская «Валенсия» и казанский «Рубин».

Дуарте 24 года. Он выступает в составе «Спартака» с января 2023 года, его соглашение с «красно-белыми» рассчитано до конца июня 2027 года. В сезоне-2023/24 Дуарте провел за «Спартак» 33 матча и не отметился результативными действиями.