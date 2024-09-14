Дуарте полетел со «Спартаком» на матч с махачкалинским «Динамо»

Дуарте 24 года. Он выступает в составе «Спартака» с января 2023 года, его соглашение с «красно-белыми» рассчитано до конца июня 2027 года. В сезоне-2023/24 Дуарте провел за «Спартак» 33 матча и не отметился результативными действиями.