Аленичев: болельщики «Факела» не заслуживают результатов, которые показывает команда

«Разочарованием стали две команды, которые находятся внизу турнирной таблицы. В первую очередь “Ахмат”. Вряд ли кто-то перед сезоном ожидал, что “Ахмат” за семь игр наберёт всего пять очков. Тут пошла тренерская отставка и серьёзные травмы получили два основных игрока. Думаю, что с приходом Ташуева у “Ахмата” наладится игра и они поправят своё положение в турнирной таблице. Это сто процентов.



Второе разочарование — “Факел”. Я не понаслышке знаю и всегда относился с уважением к воронежским болельщиками, так как я работал в Туле, а там это было одним из главных черноземских дерби. Был в Воронеже несколько раз и играли против “Факела”. Там очень сильно любят футбол. Воронежские болельщики не заслуживают того, что “Факел” сейчас показывает. Надеюсь, что “Факел” поправит своё положение», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.