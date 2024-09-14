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«Факел» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с футболистами «Нижнего Новгорода» в домашнем матче 8-го тура Российской премьер-лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, закончилась со счетом 0:0.

«Нижний Новгород» прервал серию из трех поражений в РПЛ и с 7 очками идет на 11-м месте в таблице. «Факел» (5 очков) располагается на последней, 16-й строчке.

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Саша Илич
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
10
Фолы
12
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти