«Факел» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче РПЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, закончилась со счетом 0:0.
«Нижний Новгород» прервал серию из трех поражений в РПЛ и с 7 очками идет на 11-м месте в таблице. «Факел» (5 очков) располагается на последней, 16-й строчке.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с футболистами «Нижнего Новгорода» в домашнем матче 8-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, закончилась со счетом 0:0.
«Нижний Новгород» прервал серию из трех поражений в РПЛ и с 7 очками идет на 11-м месте в таблице. «Факел» (5 очков) располагается на последней, 16-й строчке.
Дмитрий Пятибратов
Саша Илич
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
10
Фолы
12
5
Офсайды
2
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)