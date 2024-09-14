Нобель Арустамян высказался об отстранении Помазуна и о ситуации с Кривцовым

«Вчера и сегодня появились новости об отстранении Ильи Помазуна от основы ЦСКА и о переводе Никиты Кривцова в “Краснодар-2” — и они требуют нашего комментария.



Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с “Краснодаром” на всех этапах — как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией — обязательно это делаем.



Кривцова не отправляли во вторую команду “Краснодара”. Никита готовится к сегодняшнему матчу с “Ростовом”. Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за “Краснодар-2” для возможного участия в матчах за него. Это распространённая практика.



Что касается истории с Ильёй Помазуном. Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным. Илья задолго до нашей беседы уже не раз говорил, что допускает переход в “Спартак”. Это не сенсация — тем более с учётом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока “Спартаку”.



Надеюсь, у Ильи всё будет хорошо — он вернётся в главную команду ЦСКА или найдёт себе новый клуб», — написал Арустамян в телеграм-канале.