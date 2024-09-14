«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Краснодар». В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Смолов, Виктор Са.
«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Голенков, Роналдо.
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, набрав 11 очков в аналогичном количестве игр.