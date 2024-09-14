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«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Краснодар». В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Смолов, Виктор Са.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, набрав 11 очков в аналогичном количестве игр.