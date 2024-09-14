«Зенит» обыграл ЦСКА в гостевом матче чемпионата России по футболу

Дебютный официальный матч в составе «Зенита» провел нападающий Александр Соболев, он вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Форвард перешел в «Зенит» 30 августа, ранее с 2020 года он выступал за московский «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022). В составе ЦСКА дебютировал нападающий Сауль Гуарирапа, игрок перешел в армейский клуб на правах аренды из «Сочи».