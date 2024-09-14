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«Зенит» обыграл ЦСКА в гостевом матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Единственный гол на 43-й минуте забил аргентинец Лусиано Гонду. Нападающий забивает во второй игре подряд после перехода в «Зенит».

Дебютный официальный матч в составе «Зенита» провел нападающий Александр Соболев, он вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Форвард перешел в «Зенит» 30 августа, ранее с 2020 года он выступал за московский «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022). В составе ЦСКА дебютировал нападающий Сауль Гуарирапа, игрок перешел в армейский клуб на правах аренды из «Сочи».

Благодаря этой победе «Зенит» обошел московский «Локомотив» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 20 очков. ЦСКА с 13 очками остался на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» 21 сентября дома сыграет с воронежским «Факелом», ЦСКА в тот же день в гостях встретится с казанским «Рубином». Кроме того, на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Зенит» 17 сентября примет «Рубин», ЦСКА 18 сентября дома сыграет с «Краснодаром».

В другом матче игрового дня воронежский «Факел» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:0.

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
43′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
83′
11
Тамерлан Мусаев
22
Милан Гайич
33′
64′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+1′
19
Рифат Жемалетдинов
64′
20
Секу Койта
21
Аббосбек Файзуллаев
71′
9
Сауль Гуарирапа
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
25
Страхиня Эракович
27
Нино
83′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
5
Вильмар Барриос
45+1′
46′
28
Нуралы Алип
81′
8
Маркус Вендел
44′
90′
77
Ильзат Ахметов
7
Александр Соболев
60′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
90′
79
Дмитрий Васильев
32
Лусиано Гонду
72′
31
Густаво Мантуан
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
0
16
Фолы
8
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти