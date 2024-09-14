«Зенит» обыграл ЦСКА в гостевом матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
Единственный гол на 43-й минуте забил аргентинец Лусиано Гонду. Нападающий забивает во второй игре подряд после перехода в «Зенит».
Дебютный официальный матч в составе «Зенита» провел нападающий Александр Соболев, он вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Форвард перешел в «Зенит» 30 августа, ранее с 2020 года он выступал за московский «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022). В составе ЦСКА дебютировал нападающий Сауль Гуарирапа, игрок перешел в армейский клуб на правах аренды из «Сочи».
Благодаря этой победе «Зенит» обошел московский «Локомотив» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 20 очков. ЦСКА с 13 очками остался на пятой строчке.
В следующем туре «Зенит» 21 сентября дома сыграет с воронежским «Факелом», ЦСКА в тот же день в гостях встретится с казанским «Рубином». Кроме того, на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Зенит» 17 сентября примет «Рубин», ЦСКА 18 сентября дома сыграет с «Краснодаром».
В другом матче игрового дня воронежский «Факел» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:0.